Leonardo é 'entrave' à continuidade de Mbappé no PSG

Kylian Mbappé vai reunir com os responsáveis do PSG nas próximas semanas para discutir o seu futuro na capital francesa, de acordo com 'AS'. No entanto, a vontade do avançado mantém-se: deixar o clube parisiense ainda este mês, avança o diário espanhol.





Nasser Al Khelaifi continua otimista relativamente à renovação do contrato do francês, mas o jogador tem outros planos e um dos motivos é a relação que Mbappé tem com Leonardo, diretor-geral do emblema gaulês. Os dois não se falam há algum tempo, segundo o 'AS', e, por isso, Al Khelaifi terá afastado Leonardo das negociações para a extensão do vínculo do jogador, de 23 anos. chegada de Messi a Paris aproxima Mbappé da porta de saída. Contudo, de acordo com o diário espanhol, ainda não chegou qualquer proposta pelo dianteiro, nem mesmo do Real Madrid.O PSG está confiante de que vai conseguir manter Messi, Neymar, Mbappé e Sergio Ramos na mesma equipa, já que o fair-play financeiro em França assim o permite. Em julho, foi noticiado que o PSG precisava de lucrar 180 milhões de euros com vendas para compensar as perdas de 250 M€ no presente ano. No entanto, a Comissão de Controlo dos Clubes Profissionais (DNCG) - órgão financeiro responsável pelas contas dos clubes franceses - não proibe que haja prejuízo, desde que se garantam a reposição dessa dívida a curto prazo. Isto é, se o PSG apresentar um prejuízo de 200 milhões de euros, mas garanta o equilíbrio das contas, a DNCG permite que estes jogadores se mantenham no clube gaulês.