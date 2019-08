Leonardo: «Há negociações por Neymar mas não estão avançadas»

Leonardo, diretor desportivo do Paris Saint-Germain, confirmou à RMC Sport que existem negociações em curso sobre o futuro de Neymar."Há negociações sobre o seu futuro, como sabem, mas não estão avançadas", comentou o responsável dos parisienses, que aproveitou para negar que o jogador continue com problemas no pé direito : "As coisas são simples. Neymar foi examinado pelos melhores médicos e cirurgiões do Mundo no início da época e o tratamento da fratura no quinto metatarso está completamente consolidado. A lesão está totalmente debelada".Leonardo explicou ainda ser "falso" que o jogador esteja à margem do grupo: "Está num programa de recuperação especializado. É jogador do Paris Saint-Germain e tem mais três anos de contrato. É preciso não esquecer isso".Por fim, o diretor do PSG admitiu que Neymar "cometeu erros" mas elogiou o jogador: "Não o conhecia bem mas agora começo a conhecê-lo. E sinceramente penso que é bom rapaz. Em campo é um jogador extraordinário".Recorde-se que o jogador tem sido associado a um regresso ao Barcelona e está igualmente na mira do Real Madrid.