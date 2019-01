Leonardo Jardim: «A nossa história recomeça mais cedo do que o previsto»

O treinador português Leonardo Jardim destacou esta sexta-feira na rede social Twitter que o seu regresso ao Monaco, clube com o qual assinou contrato menos de quatro meses depois de ter saído, acontece antes do que era esperado."A nossa história recomeça mais cedo do que o previsto", escreveu o técnico madeirense no dia em que assinou contrato com o Mónaco por duas épocas e meia.E acrescentou: "Estamos todos, e eu sou o primeiro, a apoiar o ASM [Association Sportive de Monaco]. Conto com o vosso apoio e com o vosso incentivo no estádio. Juntos, vamos conseguir restaurar o slogan: Força Monaco!".Na segunda-feira, em entrevista ao jornal desportivo francês 'L'Équipe', Leonardo Jardim tinha garantido que ia regressar ao campeonato francês."Adoro a Ligue 1 e tenho a certeza que um dia vou voltar ao Monaco. Tenho também a certeza que vou treinar outro clube francês", assegurou Leonardo Jardim há apenas quatro dias, quando ainda poucos acreditariam que o regresso iria ser tão imediato.Leonardo Jardim assinou contrato com o Monaco por duas épocas e meia, regressando ao comando técnico dos monegascos quase quatro meses depois de ter abandonado o penúltimo classificado da liga francesa de futebol.Em comunicado divulgado na página oficial na internet, o emblema do Principado anuncia que o treinador luso, de 44 anos, celebrou contrato até junho de 2021 e "iniciará funções, juntamente com a sua equipa técnica, no domingo".Ao mesmo tempo, o Mónaco adianta ter cessado o vínculo com o francês Thierry Henry, que tinha substituído Jardim em outubro de 2018, sendo que, no sábado, na deslocação ao terreno do Dijon, o conjunto monegasco será orientado, interinamente, por Franck Passi.