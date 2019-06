Leonardo Jardim deixa sair Andrea Raggi do Monaco

O defesa italiano Andrea Raggi deixou de ser jogador do Monaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, após sete épocas nos monegascos, anunciou esta sexta-feira o clube da primeira divisão francesa.





O Monaco, que esta temporada contou com os internacionais portugueses Rony Lopes, Adrien Silva e Gelson Martins, agradeceu ao capitão, de 35 anos, "por todos os anos passados" no clube, em nota publicada no site oficial na Internet.Raggi chegou ao Monaco proveniente do Bolonha, de Itália, tendo conquistado um título da segunda divisão e outro da primeira liga francesa.