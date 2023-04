'L'Équipe' destaca três portugueses na equipa da semana da Liga francesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Semana em cheio para os portugueses na Liga francesa. Anthony Lopes (Lyon), Vitinha (PSG) e Vitinha (Marselha) foram esta segunda-feira alvo de destaque no jornal francês 'L'Équipe', com o trio luso a figurar na equipa da semana que mais saltou à vista no último fim de semana.

O guarda-redes internacional português brilhou com um par de defesas que ajudaram o Lyon a vencer por 2-1 no terreno do Toulouse.

Já Vitinha (PSG) estreou-se a marcar com a camisola do emblema da capital francesa no triunfo por 3-1 sobre o Lens, tendo também assistido Mbappé para um dos três golos dos parisienses.

O outro Vitinha (Marselha) também teve um fim de semana em grande. O jovem internacional sub-21 português estreou-se a marcar pelo emblema francês e logo em dose dupla, tornando-se fundamental no triunfo (3-1) do Marselha na receção ao Troyes.

Por fim, Paulo Fonseca, treinador do Lille, foi igualmente destacado pelo 'L'Équipe', neste lote de melhores da semana da Liga francesa após o triunfo caseiro do Lille sobre o Montpellier, por 2-1, que permitiu à equipa orientada pelo técnico português seguir isolada no 5.º lugar da tabela classificativa.