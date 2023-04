'L'Équipe' garante que Luís Campos 'sobrevive' às saídas no PSG que se antecipam no verão

Antecipam-se várias mexidas no Paris Saint-Germain para a próxima época mas há um nome certo segundo o jornal 'L'Équipe': o do português Luís Campos. De acordo com o diário francês, o conselheiro português 'sobrevive' às saídas e vai encabeçar o mercado de transferências depois do fracasso que já é assumido na presente época, havendo somente a Ligue 1 para conquistar.Depois de um mercado de verão de 2022 onde Antero Henrique foi visto como 'réu', Campos terá agora maior margem de manobra para contratar. A proximidade com Kylian Mbappé é vista como um ponto importante para manter o também conselheiro do Celta na estrutura.Há várias dúvidas no ar. A maior de todas, é ou não a continuidade de Lionel Messi, o melhor jogador do Mundo, que finda contrato em junho e é assobiado pelos adeptos do PSG no Parques dos Príncipes, apesar da alta contribuição com golos e assistências. Sergio Ramos também finda o contrato com os gauleses em junho e é outro dossiê em mãos.Quem está de saída é Christophe Galtier e a procura do próximo treinador é tarefa para as próximas semanas, ainda com o campeonato a decorrer. Em cima da mesa, está já o plano para o ataque às contratação para 2023/24: um médio-defensivo como Thiago Motta o foi, um extremo-esquerdo e um avançado que poderá ser Osimhen, do Nápoles.