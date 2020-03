Liga francesa fecha jogos ao público até 15 de abril

A Liga francesa de futebol informou esta terça-feira que todos os jogos do campeonato serão disputados à porta fechada até 15 de abril, um dia depois de o governo francês proibir eventos com mais de mil pessoas.

A decisão da Ligue 1 surge em sintonia com as medidas governamentais anunciadas na segunda-feira, para minimizar e evitar a propagação do surto do Covid-19, que tem levado a restrições em vários países.

No comunicado, a Liga francesa explica ainda que as condições para os jogos à porta fechada serão definidas numa reunião na quarta-feira, sendo que a decisão è extensível à 'Ligue 2', o segundo escalão do futebol gaulês.

Já hoje, a Liga espanhola acatou a decisão do Conselho Superior dos Desportos para que os jogos da primeira e segundas divisões se realizem durante as duas próximas semanas à porta fechada, e em Itália os jogos da Série A serão também nessas condições até 03 de abril.

Em Portugal, certo é que os jogos da próxima jornada da I e II Ligas serão sem a presença de público, uma decisão tomada hoje pela Federação Portuguesa de Futebol para "monitorizar o impacto do Covid-19".

A epidemia do coronavírus, detetada em dezembro, na China, tem tido impacto no cancelamento, adiamento ou realização à porta fechada de vários acontecimentos desportivos em todo o mundo.

O surto já provocou mais de 3.900 mortos. Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).