Liga francesa pondera mercado de transferências interno até 30 de junho

A Liga de Futebol Profissioal Francesa está a considerar abrir uma exceção para o mercado de transferências, depois de ter cancelado o campeonato, devido à pandemia de Covid-19. A ideia que circula, avança o 'L'Équipe', é a de abrir um período extra para os clubes franceses para que possam fazer negócios entre si, até ao final deste mês.





Assim sendo, a Liga Francesa em conjunto com a Federação Francesa de Futebol procura soluções para os clubes que não estando a competir, também não podem ingressar no mercado, pois os restante campeonatos vão continuar.Ainda sem as datas do mercado de transferências dos restantes países definidas, o organismo pondera abrir um período interno de compra e venda de jogadores, nos próximos dias, já que apontam o dia 30 de junho como a data limite para os negócios e também porque ainda não têm a certeza se a janela de transferências global possa abrir na data habitual, ou seja, a partir de 1 de julho.