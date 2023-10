Ligue 1 não consegue vender direitos televisivos

A liga francesa (LFP) falhou a venda dos direitos televisivos da Ligue 1 para o período entre 2024 e 2029 na primeira fase do leilão. A organização da prova pretendia um encaixe total de mil milhões de euros e de 800 M€ só para os principais lotes, mas agora terá, provavelmente, de baixar a fasquia. “Após ter recebido várias propostas qualitativas e acordos de garantia financeira para todos os lotes 1 a 5, a LFP Media indicou que nenhum dos cinco lotes foi adjudicado hoje, em conformidade com as disposições do concurso da Ligue 1”, lê-se no comunicado da LFP. O primeiro lote, com os dois melhores jogos de cada jornada e mais uma partida com direitos partilhados, estava avaliado em 530 M€. O segundo, com os restantes seis jogos de cada jornada, estava à venda por 270 M€.

O objetivo começou por ficar mais difícil quando o Canal+, que transmite a competição há 40 anos, abdicou no final de setembro de ir a leilão, com o líder do grupo, Maxime Saada, a alegar que a LPF queria favorecer a empresa Amazon e penalizar a sua estação. Os outros (e principais) candidatos são a Prime Video, a beIN Sports, a DAZN e a Apple. As verbas encaixadas neste negócio serão redistribuídas pelos clubes.

Filho adotivo de Galtier detido

John Valovic-Galtier é filho adotivo de Christophe Galtier – ex-treinador do PSG e agora no Al Duhail – e o principal nome de um grupo de seis pessoas que foi ontem detido pela polícia francesa. De acordo com o ‘L’Équipe’, os referidos indivíduos são acusados de exercerem a profissão de agente desportivo de forma ilegal, e acusações de exercício ilegal da profissão de agente desportivo, de falsificação, fraude e branqueamento de capitais.