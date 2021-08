Lille conquista Supertaça com golo de Xeka

O Lille conquistou este domingo a Supertaça francesa ao derrotar o Paris Saint-Germain por 1-0, com o golo decisivo a ser apontado pelo médio poruguês Xeka, aos 45 minutos da primeira parte.





O campeão francês, que teve ainda Tiago Djaló e José Fonte como titulares - Renato Sanches ficou de fora -, entra a vencer na nova temporada e ergue a Supertaça pela primeira vez na sua história, colocando um ponto final no domínio do PSG na Supertaça, já que a equipa da capital havia conquistado as oito edições anteriores.Danilo foi titular no conjunto parisiense, que não contou com as 'estrelas' Neymar, Mbappé e Sergio Ramos.