Lille contrata Luís Norton de Matos para trabalhar na formação

O Lille anunciou esta quinta-feira a contratação do treinador português Luís Norton de Matos para o departamento de formação do clube francês de futebol, com Francisco Fardilha a assinar como adjunto.

"Luís Norton de Matos, de 66 anos, vai assumir um cargo de treinador de desenvolvimento na formação, além de assumir o comando da equipa do Lille na National 3 [quinta divisão francesa]", pode ler-se numa nota publicada no sítio 'online' do emblema.

O antigo futebolista volta ao ativo, depois de, em 2018/19, ter trabalhado na equipa B do Antuérpia, na Bélgica, conhecendo um novo país depois de experiências na Índia, Senegal e Guiné-Bissau.

Já Francisco Fardilha é investigador e académico, doutorado em Estudos Desportivos na Universidade de Sterling (Escócia) e membro da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto.

"O clube está contente por poder receber Norton de Matos e Fardilha, e as suas qualidades e experiências, na academia. Bem-vindos", escreveu o clube, que terminou em quarto lugar a Liga francesa.