Lille contrata Tiago Djaló ao Milan

Tiago Djaló já é oficialmente jogador do Lille. O clube francês anunciou esta quinta-feira a contratação do central de 19 anos ao Milan, tendo o jogador assinado um contrato válido até 2024.





O defesa tinha ingressado nos italianos em janeiro, vindo do Sporting, numa transferência que rendeu aos leões cerca de 500 mil euros. Agora mudou-se para França, num negócio cujos valores não foram revelados mas que poderá estar ligado ao de Rafael Leão, que seguiu em sentido contrário Tiago Djaló mostrou-se muito feliz pela nova etapa na carreira: "O Lille manifestou muito interesse em mim e convenceu-me com um projeto de qualidade e uma boa equipa. Posso garantir que vou dar o meu melhor para ajudar o clube a ganhar todos os jogos, sempre com energia e profissionalismo".