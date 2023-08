Lille decide oferecer prendas em Lorient e presidente reage: «Não vi os nossos valores em campo»

O Lille baqueou (1-4) diante do Lorient num jogo que bem cedo ficou decidido. Aos 10 minutos já o conjunto de Paulo Fonseca perdia por dois golos, o que motivou um raspanete do presidente do clube. "Recebemos uma bofetada! Não vi os nossos valores em campo. Não fomos combativos nem ferozes. Temos de calar a boca e ganhar jogos", afirmou Olivier Létang, já a pensar no duelo com o Rijeka. "Tudo se torna difícil quando oferecemos duas prendas em dez minutos", salientou Paulo Fonseca.