Lille em recuperação

A viver uma época aquém das expectativas, o Lille continua em recuperação na Ligue 1. A equipa orientada por Jocelyn Gourvennec venceu em três das últimas quatros jornadas (empatou na outra) – a última derrota na liga foi com o PSG, a 6 de fevereiro – e segue no 7º lugar, a 7 pontos do Nice (2º). Os campeões gauleses recebem hoje o Saint-Étienne e estão na máxima força, com José Fonte, Renato Sanches, Tiago Djaló e Xeka apontados ao onze. “Não sinto que estejamos já a pensar no jogo frente ao Chelsea”, disse Gourvennec, referindo-se ao duelo da Champions, na quarta-feira.

Entretanto, o site italiano ‘Calciomercato’, avançou que Renato Sanches e Sven Botman já têm um principio de acordo para trocar o Lille pelo Milan. Há muito que o português tem vindo a ser associado ao clube italiano.