Lille explica saída de Nico Gaitán

O Lille anunciou, este sábado, a saída oficial de Nicolás Gaitán, ala argentino que chegara ao clube em janeiro deste ano. Através das redes sociais, o emblema francês diz ter chegado a acordo com o ex-benfiquista para a não renovação do seu contrato, situação provocada pela pandemia de Covid-19.





"Devido à situação [Covid-19], Nicolás Gaitán não irá continuar a sua aventura no Lille. Obrigado por esses meses connosco, Nico! O Lille deseja-te o melhor para o teu futuro", escreveu o emblema francês, onde jogam os portugueses Xeka, Renato Sanches, José Fonte e Tiago Djaló.Mais tarde, foi a vez do argentino recorrer à sua página do Instagram para explicar a sua saída do clube francês. "Devido à atual situação decidi juntamente com o clube não prolongar o meu contrato. Agradeço a todos os jogadores, adeptos e ao clube pela forma como me receberam e me trataram durante a minha estadia em Lille. Desejo-vos o melhor para esta temporada."Nico Gaitán, de 32 anos, é agora um jogador livre para assinar com qualquer clube.