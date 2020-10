Lille goleia Lens no 'dérbi do Norte' e é líder da Liga francesa

O Lille goleou este domingo por 4-0 um Lens que acabou reduzido a nove unidades e lidera após triunfar no 'dérbi do Norte', na sétima jornada da Liga francesa.

Com o capitão José Fonte (saiu aos 82 minutos) e Renato Sanches (até aos 76') titulares, e Xeka em campo a partir dos 65', o Lille não teve problemas em vencer e segue sem perder no campeonato, com 17 pontos, mais dois que o Paris Saint-Germain e o Rennes, os mais próximos perseguidores.

O turco Yilmaz, aos 11 minutos, Bamba, aos 47, Ikoné, aos 69, e Yazici, 10 minutos depois, construíram a goleada, perante a formação recém-promovida, que também podia chegar à liderança mas caiu para o quinto lugar, com 13 pontos.

Num jogo de sentido único, Gradit foi expulso, aos 57 minutos, e Michelin também recebeu 'ordem de marcha', aos 75, debilitando a resistência do Lens.

Um penálti de Ben Yedder aos 70 minutos salvou da derrota o Mónaco, que contou com Florentino Luís e Gelson Martins no 'onze', depois de Mavididi ter adiantado o Montpellier no Principado, aos 51.

Os monegascos somaram o segundo jogo sem perder, seguindo no oitavo lugar, com 11 pontos, os mesmos do Montpellier, que ainda tem Pedro Mendes indisponível.

O Nice, com Rony Lopes em campo até aos 83 minutos, subiu ao quarto lugar, ao vencer em casa do Saint-Étienne por 3-1 - chegando aos 13 pontos -, o mesmo resultado que o Nantes logrou na receção ao Brest, afastando-se dos lugares de descida.

Angers e Metz empataram a uma bola, num dia de 'Ligue 1' que abriu com a vitória sofrida do Lyon em casa do Estrasburgo, com Anthony Lopes de volta aos relvados, após teste positivo ao novo coronavírus.

Kadewere marcou primeiro e um 'bis' de Toko Ékambi adiantaram a equipa de Rudi Garcia, mas golos de Diallo e Aholou, para a equipa da casa, fizeram o 'Lyonnais', nono classificado, sofrer até final.