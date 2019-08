Lille negoceia contratação de Renato Sanches e já se conhecem valores

Renato Sanches poderá estar muito próximo de deixar o Bayern Munique para reforçar o Lille. Segundo o 'L'Equipe', ambas as equipas já terão iniciado negociações formais para uma transferência que, ao que tudo indica, se fará a título definitivo, a troco de uma verba entre os 30 e 35 milhões de euros, com os bávaros a reservarem ainda o direito de receber uma verba adicional sob a forma de bónus. Ainda de acordo com a imprensa francesa, as negociações estão já em fase avançada, pelo que tudo se perfila para que o negócio tenha mesmo pernas para andar.





A confirmar-se esta transferência, Renato Sanches junta-se a um dos planteis mais portugueses da Ligue 1, onde já atuam Tiago Djaló, José Fonte e Xeka, conhecendo mais um campeonato na sua ainda curta carreira, já que para lá de Liga NOS e Bundesliga já atuou também na Premier League.Renato Sanches, lembre-se, foi contratado ao Benfica em 2016/17, a troco de 35 milhões de euros, num investimento que acabou por nunca conseguir justificar.