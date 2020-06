Lille não renova contrato e Gaitán volta a ser um jogador livre

Nicolás Gaitán vai ficar livre no final da época, segunda avança esta quinta-feira a Rádio RMC. O Lille já informou o extremo argentino que não vai renovar o seu contrato, pois os cofres do clube foram profundamente abalados pela pandemia e o emblema francês não tem como pagar um salário tão elevado como o que aufere o ex-jogador do Benfica.





Assim sendo argentino, que quando saiu do Benfica para o Atlético Madrid tinha o seu passe avaliado em 25 milhões de euros, vai ter de encontrar um novo rumo para a sua carreira.Nos últimos seis meses jogou apenas 50 minutos em quatro partidas pelo clube francês. Com 32 anos chegou ao Lille em janeiro deste ano com o passe na mão (proveniente da MLS) e agora sai como entrou: um jogador livre.