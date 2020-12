Lille oficializa saída de Luís Campos

O Lille anunciou a mudança de proprietários e, consequentemente, a saída de Luís Campos, português que desempenhava a função de diretor desportivo. O clube foi comprado pelo Merlyn Partners SCSp.





"Com a mudança de proprieário, Gérard Lopez e Luís Campos deixam o clube com efeitos imediatos. Marc Ingla demitiu-se das suas funções de Diretor Geral mas continua no Conselho de Administração", pode ler-se no comunicado citado pela RMC Sport.Recorde-se que, em outubro, Record avançou que Luís Campos se encontrava a negociar a sua rescisão de contrato com o Lille, um processo que se afigurava complexo de ponto de vista legal, uma vez que o emblema francês havia contratado a empresa de consultoria desportiva propriedade do dirigente luso. A venda do clube determinou este desfecho.