Lille reforça-se no Campeonato de Portugal

O Lille anunciou hoje a contratação de Osvaldo Capemba, avançado de 18 anos que representou o Trofense na época passada.





O angolano, conhecido por Capita, realizou apenas três jogos no clube do Campeonato de Portugal, onde chegou após a passagem pelo 1.º Agosto. Conta ainda com a presença no Mundial sub-17 em 2019.