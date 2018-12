Lille vence em Montpellier e sobe provisoriamente ao segundo lugar

O Lille foi esta terça-feira a Montpellier vencer 1-0, em jogo da 16.ª jornada da liga francesa, e subiu, provisoriamente, do quinto para o segundo lugar, enquanto o Mónaco somou a sua terceira vitória na prova.Um golo do avançado costa-marfinense Nicolas Pepe, aos seis minutos, a finalizar ao segundo poste uma incursão de Jonathan Ikone à linha de fundo, e uma organização defensiva sólida foram suficientes para o Lille levar os três pontos de Montpellier.Pela equipa do Lille alinharam como titulares os portugueses José Fonte e Xeka, central e médio, que jogaram os 90 minutos, e Rui Fonte, ponta de lança lançado em campo aos 70 minutos a render o médio brasileiro Luiz Araújo.Com esta vitória no terreno do Montpellier, segundo classificado à partida para esta jornada, o Lille é agora o vice-líder do campeonato, com 30 pontos, pelo menos até quarta-feira, dia em que o Lyon recebe o Rennes e, em caso de vitória, sobe ao segundo lugar. O Paris Saint-Germain lidera com 43 pontos.A equipa monegasca foi ao terreno do Amiens vencer por 2-0, graças a dois penáltis cobrados pelo veterano ponta de lança colombiano Falcao, ex-FC Porto, o primeiro aos 43 minutos, a punir uma falta sobre o central Badiashile Mukinayi, e o segundo uma falta sobre o português Pelé, ex-Rio Ave, aos 90+6.Com este triunfo, o terceiro no campeonato, o Mónaco, orientado pelo ex-internacional francês Thierry Henry, que substituiu no cargo o português Leonardo Jardim, conseguiu subir ao 17.º lugar, o primeiro acima da 'linha de água', ainda que provisoriamente, pois o Dijon, atual 18.º, recebe na quarta-feira o lanterna-vermelha Guingamp.Noutro jogo de hoje da 16.ª jornada, o Nice recebeu o Angers, mas não foi capaz de marcar um golo apesar do domínio exercido e o maior número de oportunidades de golo que criou, razão pela qual o jogo terminou com um nulo.A equipa do sul de França, que vinha de uma sequência de resultados positivos, está na sétima posição, com 25 pontos, enquanto o Angers é 12.º, com 18.