Lorient conquista quarta vitória seguida na Ligue 1 frente ao Auxerre

O Lorient confirmou esta sexta-feira na visita ao terreno do Auxerre o excelente momento de forma demonstrado desde o início da temporada, vencendo por 3-1 e ocupando provisoriamente o terceiro posto da Liga francesa.



A partida inaugural da oitava jornada da Ligue 1 foi dominada pelo Lorient, que chegou ao intervalo a vencer por três golos sem resposta (Ouattara, aos 15, Moffi, aos 36, e Le Fee, aos 42), e o melhor que a formação da casa conseguiu foi reduzir, aos 50, por Gauthier Hein.

Com a quarta vitória consecutiva, o Lorient está em terceiro com 19 pontos, os mesmos do Marselha e o líder Paris Saint-Germain, que jogam no domingo frente ao Rennes e ao Lyon, respetivamente.

Já o Auxerre segue no 14.º lugar, com sete pontos, averbando a quarta derrota seguida.