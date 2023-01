Lorient ganha e reaproxima-se dos lugares europeus na Ligue 1

O Lorient, com uma primeira meia hora de jogo muito forte, bateu esta sexta-feira em casa o Rennes por 2-1, para a Liga francesa de futebol, aproximando-se de novo da zona europeia da classificação.



No arranque da 20.ª jornada do campeonato, o Lorient sobe a sexto, com 35 pontos, a dois do Rennes e Monaco, que estão imediatamente antes na classificação.

O tunisino Montassar Talbi, aos 13 minutos, e Theo le Bris, aos 31, fizeram os golos do Lorient, equipa sensação do início do campeonato, mas que só tinha uma vitória nos últimos nove jogos.

Talbi marcou de cabeça, após canto de Enzo le Fee, e le Bris 'faturou' após centro de Julien Ponceau.

Só na parte final da partida o Rennes conseguiu aligeirar a derrota, com o golo de Flavien Tait, a passe de Hamari Traoré, aos 73 minutos.