Lucas Hernández e o abandono do pai: «O que ele fez é irreparável»

Lucas Hernández não esconde a mágoa pelo abandono do pai. Em declarações ao jornal 'Le Parisien' o defesa internacional francês, jogador do Bayern Munique, tinha apenas cinco anos quando o progenitor abandonou a mãe, deixando-a com duas crianças pequenas nos braços.





"Biologicamente é meu pai, mas nunca o considerarei dessa forma", explicou o futebolista, de 25 anos, que passou pelo Marselha, Toulouse e Atlético de Madrid. O irmão, Theo Hernández, é jogador do Milan."A chegada do Martim fez-me pensar em algo muito simples. O mais importante da minha vida é o meu filho, faço tudo por ele", explicou Lucas Hernández, que foi pai em 2018."Nunca entendi nem nunca entenderei como pôde ir embora da noite para o dia, deixando a minha mãe, eu e o meu irmão. Se um dia ele quiser encontrar-se comigo, aceitarei, se quiser dar uma explicação e depois partir, não há problema. Biologicamente é meu pai, mas nunca o verei dessa forma. O que ele fez é irreparável", admite o futebolista.Lucas não esquece o que a mãe fez pelos dois filhos. "Devemos-lhe tudo. Ela colocou a sua vida em espera por nós. Somos o que somos por causa dela. Eu, a minha mãe e o Theo somos um, somos inseparáveis. Também os meus avós maternos e o meu tio. Não tenho uma família muito numerosa, mas estamos unidos por laços fortes e inquebráveis."Laurence Py, a mãe dos dois jogadores, ia a todos os treinos e jogos dos filhos, que durante algum tempo jogavam a 30 quilómetros de casa. Devido às dívidas do pai, perderam a casa e viveram durante largas semanas num quarto de um hotel.