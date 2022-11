Luís Campos e a chegada de Vitinha e Renato ao PSG: «Os portugueses têm uma boa imagem lá fora»

Luís Campos analisou as contratações dos internacionais portugueses Vitinha e Renato Sanches no último mercado de transferências, exaltando a qualidade de ambos."O Renato chegou um pouco mais tarde porque as negociações foram um pouco mais difíceis. O Vitinha soube aproveitar mais rapidamente o espaço, tem uma qualidade extraordinária. São jogadores diferentes, mas são jogadores de alto nível. E se nós queremos ganhar coisas importantes, temos de ter jogadores de alto nível. E os portugueses têm uma boa imagem lá fora, são trabalhadores, são abnegados, estão abertos ao conhecimento. Penso que isso tem-nos ajudado a fazer a diferença", frisou o diretor desportivo do Paris Saint-Germain em declarações à Eleven Sports.