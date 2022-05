Luís Campos é hipótese para diretor desportivo do PSG

Luís Campos é uma das opções para ser o novo diretor desportivo do PSG, apurouNeste momento, trata-se apenas de uma possibilidade e, como tal,não existe qualquer acordo assinadoA imprensa francesa adianta que o brasileiro Leonardo vai sair, no âmbito da revolução que se vai iniciar nos parisienses, e o português é um nome forte para o substituir.O dirigente português não trabalha na estrutura de um clube desde que deixou o Lille, em dezembro de 2020, e tem atuado como consultor de clubes, com aconselhamento sobre mercado, scouting e organização estrutural. Luís Campos também foi diretor desportivo do Monaco.