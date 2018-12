Luís Campos esteve mais de uma hora ao telefone com Mourinho: «Senti-o muito dececionado»

Luís Campos disse no programa Telefoot que passou mais de uma hora ao telefone com José Mourinho depois do técnico ter sido despedido pelo Manchester United e que o sentiu "muito dececionado pelo que aconteceu". "Ele queria construir um grande projeto em Inglaterra", contou.O atual conselheiro desportivo do Lille não tem dúvidas que Mourinho regressará em breve ao mercado "porque se trata de um grande técnico". E até vislumbra um clube possível: "Vejo-o como o homem ideal para dirigir o Real Madrid", referiu, citado pelo jornal espanhol 'As'.O português falou ainda de Kylian Mbappé que, segundo explicou, "representa o futebol champanhe". "É um jogador que todos gostamos de ver e como futebolista de alto nível, antevejo-o no Real Madrid porque é o clube onde os grandes futebolistas querem chegar.""Imagino-me no futuro sentado no Santiago Bernabéu a desfrutar do espetáculo que o Mbappé nos pode dar. Atualmente é mais decisivo que o Neymar e, pela idade, será muito superior ao Cristiano Ronaldo. Acredito que conquistará mais Bolas de Ouro", acrescentou.