Luís Campos quer 'tirar' Renato Sanches ao AC Milan

O portal 'Le 10 Sport' avança que o Paris Saint-Germain vai atacar a contratação de Renato Sanches, que está encaminhado como reforço do AC Milan. Pelos parisienses as negociações vão ser encabeçadas por Luís Campos, conselheiro para o futebol do PSG e também antigo dirigente do Lille, emblema que Renato representa.De acordo com a mesma fonte, o campeão gaulês já falou com a entourage do internacional português, que tem contrato como Lille até junho de 2023.O próximo passo é realizar uma oferta formal aos dogues pelo médio de 24 anos.