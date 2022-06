Lyon anuncia negociações para que Textor se torne acionista maioritário

O Lyon anunciou esta segunda-feira, em comunicado, haver negociações com a holding Eagle Football Holdings LLC, detida por John Textor, para a compra da maioria do capital de ações do emblema da Ligue 1.A terminar com sucesso a venda das posições das empresas Pathé, IDG Capital e da holding Holnest, de Jean-Michel Aulast, ao investidor norte-americano, este ficará com 66,56% do Lyon, já depois de haver um aumento de capital de 86 milhões de euros que terá de ser aprovado em assembleia-geral.Textor, que já conta com participações no Botafogo, Crystal Palace e RWD Molenbeek, mostrou-se feliz pela possibilidade da realização deste negócio."Com este projeto, o Lyon está a abrir um novo capítulo na sua formidável história. Há 35 anos, o meu desejo sempre foi fazer do Olympique Lyonnais um modelo único no futebol, combinando o sucesso desportivo e económico. As nossas equipas profissionais de futebol e basquetebol, a equipa feminina, a nossa academia mista, o Groupama Stadium, bem como a construção da nova LDLC Arena dentro do OL Vallée já são fortes indicadores das ambições do Grupo Olympique Lyonnais", reiterou citado pelo site do clube gaulês.O presidente Jean-Michel Aulas verá o mandato na administração renovado por três anos com esta transação.