Lyon aproxima-se mais dos lugares europeus na Liga francesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Lyon deu esta sexta-feira um bom passo na aproximação aos lugares de acesso às provas europeias, ao vencer por 2-1 na deslocação a Toulouse, para a 31.ª jornada da Liga francesa. Agora com 50 pontos, o Lyon sobe a sétimo, apenas a dois pontos do sexto lugar, que está na posse do Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca.

Não foi fácil a vitória dos lioneses, apenas conseguia a três minutos do fim, com o autogolo do cabo-verdiano Logan Costa. Antes, Lacazette, de penálti, marcou para o Lyon, aos 34 minutos, e Aboukhlal, aos 37', para os anfitriões.

O português Anthony Lopes voltou a ser titular na baliza do Lyon, constituindo mais uma vez uma das chaves para o sucesso da sua equipa.