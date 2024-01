Lyon avança por Benzema e tem trunfo na manga para o garantir

Após de ter voltado à Arábia Saudita com mais de duas semanas de atraso, o futuro de Benzema parece cada vez mais longe do Al Ittihad. O avançado francês, de 36 anos, parece determinado em deixar a liga saudita e o eventual regresso ao Lyon, onde começou a carreira, ganha força.Segundo a imprensa francesa, o clube gaulês está a trabalhar ativamente nesse sentido, apesar da questão financeira ser um grande entrave. Além do elevado salário do atacante, este tem contrato até 2026 com o Al Ittihad, que não estará disposto a facilitar a saída. No entanto, de acordo com a RMC, o Lyon tem uma arma secreta: John Textor, dono do clube francês, tem excelentes relações com os responsáveis sauditas devido a negócios anteriores e isso poderá ajudar a desbloquear a situação.