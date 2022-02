Lyon bate Nice e sobe provisoriamente ao 6.º lugar em França

O Lyon, com o guarda-redes português Anthony Lopes no onze, venceu este sábado na receção ao Nice, por 2-0, na 24ª jornada da Liga francesa de futebol, e ascendeu, provisoriamente, ao sexto lugar.

A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos oito minutos, pelo avançado Moussa Dembelé, na execução de um penálti, à segunda tentativa, visto que o guarda-redes Walter Benítez defendeu a primeira, mas o árbitro vislumbrou uma irregularidade na recarga bem sucedida do médio brasileiro Lucas Paquetá, e mandou repetir.

O segundo golo do Lyon surgiu já na segunda parte, pelo avançado camaronês Karl Toko Ekambi, recentemente chegado da Taça das Nações Africanas, onde esteve ao serviço da seleção do seu país, após uma magnífica assistência do médio Tanguy Ndombélé, que regressou ao clube francês por empréstimo, com opção de compra de 65 milhões de euros, dos ingleses do Tottenham.

Com este triunfo, o Lyon ascendeu, provisoriamente, ao sexto lugar, com 37 pontos (24 jogos), mas quem lidera é o Paris Saint-Germain com 59 (24), seguido do Marselha, com 43 (23), do Nice, com 42 (24), do Estrasburgo, com 38 (23), e do Rennes, com 37 (24).

No entanto, o Estrasburgo, o Rennes e o Lyon podem ser ultrapassados pelo Mónaco, que recebe o Lorient, no domingo, e que, em caso de vitória, ascenderá ao quinto posto, com 38 pontos.

Horas antes, o Lille, detentor do título, foi a Montpellier vencer por 1-0, graças a um golo do médio português Xeka, aos 77 minutos, ao surgir no sítio certo para aproveitar um ressalto da bola e colocá-la no canto superior direito da baliza.

Além de Xeka, também entraram no onze inicial do Lille, que segue em oitavo lugar, com 35 pontos, os compatriotas José Fonte, que capitaneou a equipa, a jogar no eixo da defesa, e Tiago Djaló, que hoje foi lateral esquerdo.