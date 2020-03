Lyon coloca jogadores em situação de "desemprego parcial"

O Lyon anunciou, em comunicado, que colocou os jogadores do plantel numa situação de desemprego parcial devido ao surto do novo coronavírus.





"Tendo em conta as medidas adotadas pelas autoridades para combater a propagação do Covid-19, que levaram à suspensão de todas as competições e dos treinos, o Olympique Lyonnais, como outros clubes da Ligue 1, anuncia que colocou o seu plantel de futebol em desemprego parcial até nova ordem", pode ler-se na nota publicada pelo clube onde atua o português Anthony Lopes.De acordo com esta medida, o estado francês pagará uma parte dos salários, com a restante a ser suportada pelos clubes, como forma de evitar o prejuízo das empresas na sequência da crise económica provocada pela pandemia do coronavírus.