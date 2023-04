Lyon com Anthony na baliza ganha em Estrasburgo e aproxima-se dos lugares europeus na Liga francesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Lyon foi esta sexta-feira ganhar por 2-1 a Estrasburgo, na 33.ª jornada da Liga francesa de futebol, o que lhe permite continuar a pensar no apuramento para as competições europeias.

Com o português Anthony Lopes na baliza, o Lyon foi mais competente do que o seu adversário, no estádio Meinau, recuperando de uma desvantagem inicial e depois controlando o jogo, na segunda parte.

Morgan Sansom adiantou o Estrasburgo, aos 15 minutos, mas os forasteiros deram a volta ao resultado com golos de Castelle Lukeba (32) e Maxence Caqueret (36).

O Lyon continua em sétimo da tabela, com 53 pontos, os mesmos que tem o Rennes. Em quinto, segue o Lille, equipa treinada por Paulo Fonseca, com 56.