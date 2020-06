Lyon contrata Toko-Ekambi em definitivo e paga 11,5 milhões ao Villarreal

O Lyon exerceu a opção de compra sobre o internacional camaronês Karl Toko-Ekambi, que estava cedido pelo Villarreal até final da temporada, pagando 11,5 milhões de euros pelo avançado, anunciou esta terça-feira o clube da Liga francesa.

Em comunicado, o clube gaulês informou que o avançado, de 27 anos, assinou contrato por quatro temporadas, válido a partir de 2020/21, depois de em janeiro ter sido emprestado pelos espanhóis.

O Lyon vai pagar 11,5 milhões de euros pelo passe do camaronês, num negócio que inclui ainda quatro milhões de euros em variáveis, caso o avançado atinja determinados objetivos. O Villarreal fica também com direito a 15% de uma mais-valia numa eventual transferência do jogador para outro clube.

Toko-Ekambi representou Paris FC, Sochaux e Angers, antes de em 2018/19 rumar ao Villarreal, que o cedeu ao Lyon em janeiro deste ano. Em 12 jogos pelo Lyon, o avançado anotou dois golos.

Com o final antecipado do campeonato francês, declarado em 30 de abril, devido à pandemia de covid-19, o Lyon terminou a competição no sétimo lugar. Contudo, a formação gaulesa ainda se mantém em prova na Liga dos Campeões, tendo vencido por 1-0 a Juventus, na primeira mão dos oitavos de final.