Lyon contrata Bruno Guimarães por 20 milhões de euros

O futebolista brasileiro Bruno Guimarães, de 22 anos, foi oficializado esta quinta-feira como jogador do Lyon, com o clube francês a pagar 20 milhões de euros ao Athletico Paranaense.

O médio internacional olímpico brasileiro, sobre quem a comunicação social noticiou o interesse do Benfica e do Atlético de Madrid, assinou pelo Lyon por quatro épocas e meia, até junho de 2024.

"O Olympique Lyonnais tem a felicidade de comunicar a transferência do capitão da seleção olímpica brasileira, Bruno Guimarães, por 20 milhões de euros, a que pode acrescer 20% de uma futura transferência", informou o Lyon, no sítio oficial na Internet.

Os franceses têm como diretor desportivo Juninho Pernambucano, antigo internacional brasileiro, que se apresentou ao lado do novo reforço.

A equipa, que conta com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, habitual titular, segue no quinto lugar na Liga francesa, a 20 pontos do líder Paris Saint-Germain.