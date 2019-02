Lyon de Anthony Lopes aproxima-se do segundo lugar

O Lyon venceu hoje por 2-1 na receção ao Guingamp, último classificado da liga francesa de futebol, na abertura da 25.ª jornada, e aproximou-se do segundo lugar ocupado pelo Lille, que está agora à distância de três pontosA equipa da casa abriu o marcador aos 15 minutos por Martin Terrier, na recarga a um primeiro remate defendido pelo guarda-redes Marc-Aurele Caillard, mas o Guingamp restabeleceu o empate seis minutos volvidos, aos 21, pelo central camaronês Felix Eboa, que cabeceou para o fundo das redes na sequência de um pontapé de canto.O jogo acabou por ser resolvido aos 35 minutos, com um momento de inspiração do avançado Nabil Fekir, com um remate fantástico de fora da área.Com este triunfo, o Lyon manteve o terceiro lugar, com 46 pontos, mas está agora a apenas três do segundo, ocupado pelo Lille, que recebe o Montpellier no domingo, enquanto o Paris Saint-Germain mantém-se confortável na liderança com 59 pontos, tendo menos dois e três jogos disputados do que o segundo e terceiro classificados, respetivamente.No outro jogo de hoje da 25ª jornada, o Nimes recebeu e venceu o Dijon por 2-0, vitória que lhe permite subir provisoriamente ao nono lugar, com 36 pontos, enquanto o Dijon é 17.º, primeiro acima da 'linha de água', com 19 pontos.