Lyon de Anthony Lopes vence Lens que cai para quarto

O Lyon, com o português Anthony Lopes na baliza, venceu este domingo em casa por 2-1 o Lens, para a 23.ª jornada da liga francesa de futebol, liderada pelo Paris Saint-Germain, que no sábado perdeu com o Mónaco (3-1).

Alexandre Lacazette, aos 23 minutos, e Mathis Cherki, aos 64', foram os marcadores dos golos do Lyon, que confirmou o mau momento do Lens, sem vencer na liga gaulesa há quatro jogos, mas que ainda marcou pelo colombiano Deiver Machado.

O Lens, do português David Costa, caiu para a quarta posição da tabela classificativa, com os mesmos 46 pontos, por troca com o Mónaco, que ascendeu a terceiro, com 47, após o triunfo de sábado sobre o líder Paris Saint-Germain (3-1), que soma 54.

O Lille, orientado pelo treinador português Paulo Fonseca, triunfou em casa do Estrasburgo, por 2-0, e tirou partido da derrota do Rennes em Toulouse (3-1) para alcançar o quinto lugar.

O avançado canadiano Jonathan David fez na primeira parte os dois únicos golos deste encontro, marcando aos 23 minutos (de penálti) e aos 28, e o Lille soma agora 41 pontos, enquanto o aflito Estrasburgo é 17.º com 18.

Os portugueses José Fonte e Tiago Djaló foram titulares no Lille, e André Gomes foi lançado em campo aos 73 minutos, para o lugar de Jonathan Bamba.

O Nantes venceu por 1-0 na receção ao Lorient, com um golo de Ludovic Blas, aos 66 minutos, e com a segunda vitória consecutiva na liga segue na 13.ª posição, com 28 pontos.

O Lorient, que somou o terceiro jogo seguido sem vencer, segue no oitavo lugar, com 36 pontos.

Já o Rennes, sem o lesionado Xeka, perdeu na visita ao campo do Toulouse (11.º com 32), a sua segunda derrota consecutiva na Ligue 1, e caiu para o sexto posto, com 40 pontos, sofrendo três golos de 'rajada' ainda no primeiro tempo do desafio, por Rafael Ratão (27), Zakaria Aboukhlal (28) e Thijs Dallinga (31) e marcando apenas por uma vez, num autogolo de Anthony Rouault aos 54.

O Reims (nono com 33) goleou em casa o Troyes (16.º com 19), por 4-0, com golos de Munetsi (10), Maolida (44), Balogun (50) e Cajuste (82), enquanto o Montpellier (14.º com 23) - Pedro Mendes falhou a convocatória por lesão - ganhou com folga ao Brest (15.º com 20), por 3-0, com um autogolo de Herelle (quatro minutos), e golos de Savanier (17) e Wahi (54).

O duelo entre os dois últimos classificados, Angers (20.º com 10) e Auxerre (19.º com 15), terminou empatado com um golo para cada lado, e muita emoção durante todo o encontro, que começou praticamente com mais um autogolo, desta feita da autoria de Raveloson, que deu vantagem ao Angers, mas os forasteiros reagiram aos 22, por intermédio de Matthis Abline, que falhou um penálti aos 90'+3, acertando na trave.