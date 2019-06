O Lyon desmentiu esta terça-feira que tenha chegado a acordo para a transferência de Ferland Mendy para o Real Madrid.A contratação do defesa por parte dos merengues tinha sido avançada por vários órgãos de comunicação social. O diário 'Marca' noticiou que o negócio estava fechado por 50 milhões de euros e, posteriormente, o 'L'Équipe' sublinhou que o jogador já estaria mesmo a fazer testes médicos.Porém, um comunicado emitido pelo clube gaulês negou qualquer acordo: "O Olympique Lyonnais desmente um acordo com o Real Madrid para a eventual transferência do seu defesa internacional Ferland Mendy, contrariamente ao que foi dito por certos órgãos de comunicação social".