Lyon doa 300 mil euros para ajudar a combater a Covid-19

O Lyon decidiu juntar-se à luta contra a pandemia de Covid-19. O clube vai doar 300 mil euros para ajudar o sistema de saúde francês, sobretudo na zona norte da região de Auvérnia-Ródano-Alpes.





Através da sua fundação, o Olympique Lyonnais vai doar 100 mil euros para financiar a Fundação de Hospitais Civis de Lyon e os projetos de pesquisa médica necessários para travar o coronavírus. 200 mil euros serão doados para necessidades imediatas do sistema de saúda, como equipamentos para hospitais.A Fundação Olympique Lyonnais garante ainda que estará em contacto diário com a Fundação de Hospitais Civis de Lyon e com as autoridades daquela região para identificar e ajudar a resolver outras necessidades dos profissionais de saúde.