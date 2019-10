Lyon em busca de treinador: franceses descartam nome de Tiago

Em busca de um novo treinador após a saída do brasileiro Sylvinho, o Lyon já trabalha nos bastidores para tentar apressar este processo e, segundo o 'L'Equipe', o nome mais forte para assumir o comando técnico da equipa é Laurent Blanc, antigo selecionador francês que até 2016 orientou os destinos do Paris SG. De acordo com o conceituado jornal gaulês, a ideia do Lyon passa por apostar num treinador com créditos firmados, um perfil no qual Blanc encaixa na perfeição, ao invés de uma possível opção de risco com um técnico inexperiente, como era o caso de Sylvinho.Ora, segundo o 'L'Equipe', esta aposta do Lyon acaba por fazer cair alguns outros candidatos, nomeadamente o espanhol Mikel Arteta ou o português Tiago, nomes que estavam na 'short list' mas que foram 'abandonados' pelo facto de não terem experiência no comando de uma equipa profissional. O português, refira-se, até tinha sido apontado pela 'France Football' como uma opção que poderia agradar bastante a Jean-Michel Aulas, numa análise na qual lhe era apontado como único ponto negativo precisamente o facto de nunca ter orientado uma equipa principal.Para lá deste três nomes acima citados, a imprensa francesa falou também em Patrick Vieira (atual treinador do Nice), Arsène Wenger (sem clube) e Thiago Motta (antigo treinador dos juniores do Paris SG). Ainda no campo das probabilidades, a 'France Football' até elencou uma longa lista onde entram também os nomes de Marcelino, Claudio Ranieri, Quique Setien, José Mourinho, Rémi Garde, Gérald Baticle, Jocelyn Gourvennec e Marcelo Gallardo.Muitas opções para serem equacionadas por Aulas e o diretor desportivo Juninho, numa corrida contra o tempo que, ao que tudo indica, deverá estar definida antes de 23 de outubro, data da visita do Lyon ao reduto do Benfica em jogo do Grupo G da Liga dos Campeões.