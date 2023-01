Lyon empresta avançado Toko-Ekambi ao Rennes

O internacional camaronês Karl Toko-Ekambi vai jogar até final da temporada no Rennes, por empréstimo do Lyon, num negócio que não inclui qualquer opção de compra, anunciaram esta quinta-feira os dois clubes da Liga francesa de futebol.



Em comunicado divulgado no site oficial, o Lyon revela que o Rennes, no qual alinha o médio português Xeka, vai pagar 1,5 milhões de euros (ME) pela cedência do avançado, de 30 anos, havendo ainda a possibilidade de lhes acrescer um milhão de euros mediante algumas variáveis relacionadas com o desempenho da equipa e do jogador.

Toko-Ekambi, que representou a seleção dos Camarões no Mundial2022, estava a cumprir a quarta temporada no clube em que joga o guarda-redes luso Anthony Lopes e que o contratou em definitivo ao Villarreal em 2020, por 11,5 ME, após uma primeira época emprestado pelos espanhóis (2019/20).

Apesar dos 114 jogos e 38 golos pelo Lyon, o avançado estava a ser contestado pelos adeptos esta temporada, sendo que, na semana passada, foi assobiado aquando da substituição diante do Estrasburgo, aos 58 minutos, acabando por pontapear um caixote do lixo já no túnel de acesso aos balneários.