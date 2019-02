Lyon fecha grupo para os 'quartos' da Taça de França

O Lyon, com o português Anthony Lopes na baliza, ganhou esta quinta-feira por 2-1 em Guingamp, para a Taça de França, fechando assim a lista de apurados para os quartos de final da prova.Um apuramento sem sobressaltos, já que o Lyon - atual terceiro no campeonato - se adiantou aos sete minutos, através de Moussa Dembelé, e ampliou aos 49', com o golo do costa-marfinense Maxwell Cornet.Só a três minutos do fim, o Guingamp, que contou com o português Pedro Rebocho, colocou alguma pressão, com Alexandre Mendy a reduzir o marcador para a diferença mínima.Nos quartos de final, o Lyon recebe o Caen a 26 de fevereiro. No mesmo dia, o Rennes recebe o Orleães (Ligue 2) e o PSG o Dijon. O quarto e último jogo da ronda é a visita do Nantes ao terreno do Vitré, do quarto escalão.