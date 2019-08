Lyon goleia Angers e isola-se provisoriamente na liderança

O Lyon somou esta sexta-feira a segunda vitória na Liga francesa e isolou-se na liderança, ao golear por 6-0 na receção ao Angers, na partida que abriu a segunda jornada da prova.Com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes de início, a formação comandada por Sylvinho praticamente resolveu a partida no primeiro tempo, com golos de Houssem Aouar (11 minutos), Moussa Dembele (36) e Memphis Depay (42).No segundo tempo, Depay (48 minutos) e Dembele (65) 'bisaram', antes de o brasileiro Jean Lucas (72) sentenciar a goleada sobre o conjunto no qual alinhou o luso-francês Mathias Pereira.O Lyon, que na primeira jornada tinha batido o Monaco, de Leonardo Jardim, por 3-0, assumiu a liderança provisória no arranque da ronda, com seis pontos, sendo que o bicampeão Paris Saint-Germain, com três pontos arrecadados na jornada inaugural, joga no domingo, com o Rennes.Monaco, Marselha e Bordéus, liderados por Leonardo Jardim, André Villas-Boas e Paulo Sousa, respetivamente, todos derrotados na primeira jornada, entram em campo no sábado, diante de Metz, Nantes e Montpellier, respetivamente.