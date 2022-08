Lyon goleia Troyes e iguala Paris SG no topo da tabela classificativa em França

O Lyon goleou esta sexta-feira na receção ao Troyes, por 4-1, no jogo que abriu a terceira jornada da Liga francesa de futebol, e subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, com os mesmos pontos do líder Paris Saint-Germain.

O internacional francês Alexandre Lacazette abriu o marcador logo aos três minutos, a aproveitar um erro 'grosseiro' da defesa visitante, mas o Troyes conseguiu restabelecer o empate aos 39, através da marcação de uma grande penalidade, pelo médio Florian Tardieu, a punir uma falta do lateral esquerdo argentino Nicolas Tagliafico, ex-Ajax.

Na segunda parte, o destino da partida ficou cedo traçado, com dois golos no espaço de dois minutos, aos 47 e 49, através de Tagliafico, a redimir-se do penálti, e do brasileiro Tete, ex-Shakhtar Donetsk, autor ainda do quarto golo, aos 75.

Ausente da baliza do Lyon esteve o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, que foi expulso na primeira jornada, na receção ao AC Ajaccio, e não entrou no lote de convocados para este jogo.

Com este triunfo, o Lyon subiu, provisoriamente, ao segundo lugar da Ligue 1, com seis pontos, os mesmos do líder Paris Saint-Germain, duo que é seguido por cinco equipas, todas com quatro pontos: Lille, Marselha, Toulouse, Mónaco e Lens. Já o Troyes é o 'lanterna vermelha', ainda sem pontuar.