Lyon obrigado a abrir os cordões à bolsa após despedimento de Sylvinho

Depois de ter sido demitido do comando técnico do Lyon no dia 7 de outubro, Sylvinho vai ter direito a receber uma indemnização no valor de milhão de euros por parte do emblema francês.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pela estação televisiva francesa RMC Sport, dando conta de que o treinador brasileiro e o seu adjunto, Fernando Lázaro, vão ser compensados financeiramente após a saída precoce do comando dos Gones, próximos adversários do Benfica no grupo G da Liga dos Campeões.





A RMC nega os rumores de que o valor pudesse chegar aos quatro milhões de euros, considerando mesmo tratar-se de uma quantia modesta tendo em conta que, na época passada, o francês Thierry Henry deixou o Monaco a troco de 20 milhões de euros.Naquela que foi a sua primeira experiência como treinador principal, Sylvinho orientou o Lyon em 11 jogos oficiais mas venceu apenas três, deixando a equipa no 14º lugar da Ligue 1. Entretanto, o francês Rudi Garcia foi anunciado como seu substituto.