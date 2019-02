Lyon perde em Nice pela margem mínima

O Lille venceu este domingo o Guingamp 2-0 e continua a 10 pontos do líder Paris Saint-Germain, numa 24.ª jornada da liga francesa na qual o Lyon ficou mais longe, após derrota 1-0 em Nice.Apesar da boa resposta do Lille, os parisienses, que venceram no sábado o Bordéus por 1-0, têm ainda dois jogos em atraso, pelo que a sua margem no comando pode subir para os 16 pontos: contam 59, contra 49 do Lille e 43 do Lyon.Rafael Leão, aos 47, com remate à meia-volta, fez o primeiro para o Lille, enquanto Remy sentenciou, de penálti, já aos 90+3.Remy Valter, aos 69 minutos, de penálti, bateu Anthony Lopes e fez o único golo do triunfo do Nice sobre o Lyon, que tem seis pontos de avanço para o trio do quarto lugar.Gelson Martins e Rony Lopes foram titulares no Mónaco de Leonardo Jardim, que empatou 2-2 em casa do Montpellier -- Adrien Silva entrou na segunda parte e Pedro Mendes foi titular no rival --, mas viu os três pontos fugirem-lhe em penálti já nos descontos.Aos 14 minutos, Gelson Martins estreou-se a marcar, Laborde empatou (66), antes de Falcao (82) dar nova vantagem aos monegascos, para Delort (90+1) converter o penálti que impediu novo triunfo no regresso de Leonardo Jardim.O Mónaco subiu um lugar e é agora 18.º e antepenúltimo, com 19 pontos, a um da zona fora da despromoção, enquanto o Montpellier é quarto, com os mesmos 37 pontos do Marselha e do Saint-Etienne.