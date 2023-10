Lyon perde em Reims e é último classificado da Ligue 1

O Lyon, que contou com o guarda-redes Anthony Lopes a titular (Diego Moreira foi suplente não utilizado), acentuou ainda mais a crise e voltou a perder este domingo na deslocação a Reims, por 2-0, na sétima jornada da Ligue 1, continuando sem vencer na prova.Ao intervalo a equipa da casa vencia por 1-0, com golo de Marshall Munetsi, aos 45+1’. Na segunda parte, aos 71 minutos, Yunis Abdelhamid fixou o resultado final em 2-0.Com este resultado, o Lyon está em último lugar, com apenas 21 pontos em sete jogos (dois empates e cinco derrotas), os mesmos do que o Clermont, que empatou sábado frente ao campeão PSG. O Reims, por outro lado, vai continuando a realizar um excelente campeonato e é atualmente terceiro classificado, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e duas derrotas).