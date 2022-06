Lyon prestes a ser o novo clube do 'portefolio' de John Textor

John Textor está próximo de entrar num quarto clube. O investidor norte-americano encontra-se sem processo de compra das ações do Lyon, num negócio que poderá ascender aos 800 milhões de euros, avança o site 'Bloomberg'.As empresas Pathe SAS e a IDG Capital anunciaram em março que queriam vender as participações no emblema da Ligue 1, sendo que juntas atingem cerca de 40% do capital do clube onde joga o internacional português Anthony Lopes.Caso se confirme o negócio, Textor comprometeu-se a disponibilizar 90 milhões de euros para atacar o defeso da equipa profissional mas também para dotar as camadas jovens de melhores condições.Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon que detém 28 por cento do clube, pretende manter-se em funções sejam quais forem os moldes do negócio. Os gones terminaram a Ligue 1 na oitava posição e não vão disputar as competições europeias em 2022/23.Recorde-se que Textor, que tentou entrar na SAD do Benfica, conta com posições nos brasileiros do Botafogo, nos ingleses do Crystal Palace e nos belgas do Molenbeek.