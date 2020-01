Lyon reforça-se com Camilo Reijers de Oliveira e encerra mercado de inverno

O Lyon anunciou esta sexta-feira a contratação do médio brasileiro Camilo Reijers de Oliveira até 2024, numa transferência que custou dois milhões de euros ao atual quinto classificado da Liga Francesa.

O acordo prevê ainda que 20% de uma futura venda vá para o Ponte Preta, clube da Série B do campeonato brasileiro que o formou e pelo qual alinhou nas últimas duas temporadas, tendo disputado 32 jogos e apontado três golos.

"É uma equipa de classe mundial que joga em competições que sempre sonhei jogar, como a Liga dos Campeões. Fiz a escolha certa e estou muito feliz com ela. Podem contar comigo, vou dar o melhor de mim por esta camisola e pelo clube", afirmou o médio em declarações ao site do clube

Com esta contratação, o Lyon informou que termina a operação no mercado de transferências, depois das chegadas de Ekambi, por empréstimo com opção de compra, Tino Kadewere, que vai chegar em julho, e Bruno Guimarães.